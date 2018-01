Passagens intermunicipais de SP estão 8,88% mais caras a partir desta sexta

SÃO PAULO - As tarifas dos ônibus das linhas intermunicipais de São Paulo estão 8,88% mais caras a partir desta sexta-feira, 16. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Transporte (Artesp) e vale para as linhas intermunicipais do Estado de São Paulo, exceto as que operam dentro das regiões metropolitanas. O aumento será implantado após 18 meses sem reajustes.

O cálculo do reajuste, segundo a Artesp, representa a recomposição de custos operacionais entre janeiro de 2010 e junho de 2011. O índice inflacionário do período, IPCA, ficou em 10,01%. Foram consideradas ainda as variações de itens como os salários da categoria, reajustados em cerca de 23% nos dois últimos dissídios, e o custo de pneus, que subiu até 29,95%.