Passagem de ônibus em Campinas sobe para R$ 3,30, a mais cara do Brasil A tarifa de ônibus de Campinas, maior cidade do interior de São Paulo, passou a ser a mais cara do Brasil neste domingo. O preço subiu de R$ 3 para R$ 3,30 - o subsídio municipal ainda passou de R$ 28 milhões para R$ 40 milhões.