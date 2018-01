Passagem de ônibus dever subir para R$ 2,70 em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo confirmou neste domingo que protocolou um comunicado na última sexta-feira, na Câmara dos Vereadores, no qual informa o reajuste de R$ 2,30 para R$ 2,70 da passagem de ônibus na capital paulista. De acordo com a assessoria da administração municipal, o aumento de R$ 0,40, que representa um incremento de 17,4%, deve passar a valer a partir do dia 4 de janeiro de 2010. O último reajuste da tarifa de ônibus na cidade de São Paulo havia sido em novembro de 2006.

Por ser uma medida administrativa, da alçada do Executivo Municipal, não há necessidade do reajuste ser aprovado pelos vereadores. De acordo com o regimento da Câmara dos Vereadores, o aumento da tarifa pode entrar em vigor dois dias após o comunicado do Executivo ser entregue ao Legislativo municipal. Contudo, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) deve esperar até 2010 para autorizar a mudança. Durante a campanha eleitoral de 2008, quando foi reeleito, o prefeito prometeu que não aumentaria o preço da passagem em 2009.