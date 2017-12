Passagem de integração em SP aumenta para R$ 6,80 neste sábado

SÃO PAULO - Está programado para este sábado, 15, o aumento do valor das passagens de integração entre ônibus, metrô e trem em São Paulo, que passará de R$ 5,92 para R$ 6,80. Da mesma forma, também serão reajustadas as tarifas diárias e mensais, enquanto estão extintas as variedades de recarga semanal e de passagens temporais para estudantes.

Segundo a SPTrans, todos os valores recarregados até esta sexta-feira, 14, serão descontados de acordo com a tabela antiga. O valor máximo de recarga em um bilhete comum é R$ 300, podendo acumular até R$ 350 no mesmo cartão.

Veja abaixo os valores a partir deste sábado, 15:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que muda:

Integração ônibus + metrô/CPTM: R$ 6,80 (sendo R$ 3,80 para estudantes)

Integração ônibus + metrô/CPTM madrugador: R$ 6,10

Bilhete único diário: R$ 15

Bilhete único diário ônibus + metrô/CPTM: R$ 20

Bilhete único mensal: R$ 190

Bilhete único mensal ônibus + metrô/CPTM: R$ 300

O que acaba:

Bilhetes temporais para estudantes (diários, semanais ou mensais);

Bilhetes semanais.

O que permanece:

Passagem: R$ 3,80 (sendo R$ 1,90 para estudantes)