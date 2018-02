Passageiros se negam a ir com motorista bravo Passageiros da Viação Cometa que iam de Sorocaba, no interior paulista, para São Paulo às 7h de ontem se negaram a viajar porque o motorista do ônibus estava muito nervoso. Ele fez grosserias, falou palavrões e discutiu com os passageiros que, com medo, não entraram no ônibus. Quinze pessoas que já tinham embarcado desceram. O incidente foi na rodoviária de Sorocaba. A empresa teve de providenciar outro veículo. Procurada pelo Estado, a empresa não respondeu aos contatos da reportagem.