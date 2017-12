Passageiros são obrigados a tirar a roupa em assalto a ônibus na Castelo

SOROCABA – Os 31 passageiros de um ônibus que seguia de São Paulo para Foz do Iguaçu, no Paraná, foram obrigados a tirar a roupa por bandidos que renderam o motorista e assaltaram os viajantes, na noite de quarta-feira, 18, na Rodovia Castelo Branco. Algumas das vítimas tiveram as peças levadas pelos ladrões e ficaram apenas com a roupa de baixo. O ônibus tinha saído do terminal Barra Funda, no fim da tarde, com um grupo que faria compras no Paraguai. No km 62 da rodovia, altura de São Roque, dois bandidos que embarcaram como turistas anunciaram o assalto e obrigaram o motorista a pegar uma estrada de terra.

Num local ermo, outros assaltantes entraram no ônibus. Um casal e seus dois filhos que passavam pela estrada também foram rendidos e obrigados a entrar no coletivo. Os criminosos exigiram que todos se despissem e passaram a revistar as roupas. Além de malas, bolsas, celulares e dinheiro, os bandidos escolheram e levaram peças do vestuário e pares de tênis usados pelas vítimas. Os assaltantes fugiram em pelo menos dois carros. Na madrugada desta quinta-feira, 19, as vítimas ainda registravam a ocorrência na delegacia da Polícia Civil em São Roque. O assalto será investigado, mas ainda não há pista dos criminosos.