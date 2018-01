Passageiros reclamam que bilhete único tem saldo zerado nesta 5ª

SÃO PAULO - Diversos passageiros de ônibus e metrô de São Paulo reclamaram na manhã desta quinta-feira, 24, que tiveram o saldo de seus cartões de bilhete único zerado. Um usuário afirmou pelo Twitter que tinha R$ 240 em créditos, mas, ao passar pelo validador de um coletivo na zona leste, nenhum centavo foi detectado.

A ocorrência se dá no mesmo dia em que muitas pessoas não conseguiram passar seus cartões de bilhete único nas catracas do Metrô. Procurado, o Metrô informou que o problema foi no software do serviço, gerenciado pela São Paulo Transporte (SPTrans), da Prefeitura. Esse problema, informou o Metrô, já foi normalizado.

Por sua vez, a SPTrans, que gerencia o bilhete único, informou que "não procede a informação, divulgada para a mídia, que o problema tenha se referido à 'atualização de software da SPTrans'". A empresa ainda disse, por meio de nota, que está "apurando o que possa ter ocorrido na utilização do bilhete único em estações do Metrô".

Além disso, a SPTrans informou que "está verificando" a questão dos saldos zerados "e assegura que não haverá prejuízo a nenhum usuário".