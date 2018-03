Passageiros reclamam de lentidão excessiva em trens do metrô em SP

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - A Linha 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera-Palmeiras-Barra Funda) do Metrô de São Paulo apresenta problema na manhã desta quinta-feira, 6. A empresa não confirma nenhum tipo sério de pane, mas muitos passageiros têm reclamado de um tempo grande de deslocamento do trem entre cada estação.

Na rede social Twitter, usuários do ramal, que é o mais sobrecarregado do sistema, chegaram a publicar que passaram até 30 minutos para ir de uma estação a outra. "Levei 30 minutos para ir do Belém até Bresser", escreveu a internauta Fernanda Seskiene.

Já Felipe Marques postou o seguinte texto: "Reduzir velocidade, beleza. Agora, parar 20 minutos?" Por sua vez, Hermes Silva escreveu no Twitter: "Tive que descer no Tatuapé e pegar o trem. Metrô lento, cheio, plataforma lotada e filas enormes para embarque."

Outro internauta e passageiro da Linha 3-Vermelha, identificado como Alan Jones, usou de ironoia para tratar do problema: "Velocidade do Metrô igual aos trens de passeios em rota turística. Só falta a locução: 'À esquerda, Radial (Leste).'"

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Procurada, a assessoria de imprensa da Companhia do Metropolitano informou que a única ocorrência registrada na Linha 3-Vermelha pela manhã foi um atraso de três minutos no fechamento das portas de um trem na Estação Brás. Isso foi às 8h15. Segundo a empresa, que é controlada pelo governo do Estado, o problema foi ocasionado pelo excesso de passageiros, que impediram o fechamento das portas.