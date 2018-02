Passageiros perdem embarque por falta de informação sobre voo

O analista jurídico Rafael René, de 30 anos, veio visitar a noiva em São Paulo no fim de semana e perdeu um voo da Gol das 10h para voltar ao Rio. Após uma hora na fila para tentar remarcar a passagem, ele estava prestes a ser atendido. "Já perdi o dia de trabalho, vou remarcar minha passagem para amanhã", disse. "Ganho mais um dia com ela, mas fico mal no trabalho."

Notificação. Fiscais do Procon estiveram ontem no aeroporto e constataram que "Gol e TAM não deram a devida assistência material e de informações aos consumidores que tiveram voos cancelados ou atrasados". As empresas têm 48h para dar informações ao Procon-SP sobre atrasos, cancelamentos e prestação de assistência a passageiros. Se autuadas, responderão a processo administrativo e podem ser multadas em um valor que varia de R$ 400 a R$ 6 milhões. As duas disseram que vão se manifestar no prazo estipulado. A Gol declarou ainda que "lamenta pelo desconforto aos passageiros", mas "a segurança de seus clientes e colaboradores é item prioritário em sua política de gestão".