Passageiros ficam quase 1 hora presos no metrô Passageiros da Linha 1-Azul do Metrô ficaram 50 minutos presos dentro de uma composição que teve problemas na noite de ontem. O problema prejudicou o ramal inteiro. O trem parou às 19h10, entre as Estações Luz e São Bento, e só foi rebocado até a Estação Sé às 20 horas. No Twitter, usuários comentaram que pessoas passaram mal dentro dos vagões. "Ficamos em um vagão sem ventilação", comentou uma usuária.