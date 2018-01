Passageiros e funcionários se desentendem em trem da CPTM

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um grupo de passageiros e funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) provocaram um tumulto em uma das composições da empresa neste sábado, 26.

Segundo a CPTM, por volta das 11h30, um grupo de usuários que se comportava de maneira inadequada no interior de um trem na Linha 8 - Diamante (Júlio Prestes- Itapevi) foi repreendido por duas vigilantes que solicitaram ao grupo para que não incomodassem os demais passageiros que viajavam na composição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os passageiros não atenderam aos pedidos e foi solicitado ao grupo que desembarcasse na estação Osasco. O fato gerou um desentendimento entre membros do grupo e outros vigilantes que prestavam serviço na estação e todos foram levados para o 5º DP de Osasco.

De acordo com a CPTM, os vigilantes envolvidos na ocorrência foram afastados do trabalho. Uma investigação interna foi aberta pela empresa para apurar as responsabilidades.