Passageiros do metrô poderão tocar piano em quatro estações Músicos amadores vão poder aproveitar a multidão que todos os dias segue para o trabalho ou para a escola e se apresentar pela primeira vez para uma plateia. Quem nunca tocou um instrumento musical pode sentar no banquinho e tentar dedilhar algumas notas. Ou pode apenas encostar em um canto das estações e curtir um pouco o talento dos outros. Isso porque, a partir de hoje, os passageiros do Metrô vão encontrar pianos em algumas estações.