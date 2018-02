Passageiros da Webjet passam noite no Galeão

Um grupo de mais de 300 passageiros da companhia aérea Webjet protestou ontem contra a empresa no Aeroporto do Galeão, no Rio. Vindos de três voos diferentes, eles deveriam ter desembarcado em Belo Horizonte. Mas, na noite de sábado, o mau tempo fechou o Aeroporto de Confins, na capital mineira, e eles tiveram de descer no Tom Jobim. Os passageiros passaram a madrugada no setor de embarque. Alguns deitaram no chão; outros gritaram por uma solução. Só à tarde a situação foi resolvida, já que as operações em Confins foram normalizadas apenas por volta do meio-dia.