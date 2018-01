Passageiros da TAM ficam feridos após forte turbulência

Um avião da TAM que transportava passageiros vindos dos Estados Unidos sofreu uma forte turbulência antes de pousar, em Cumbica, Guarulhos, no início da noite desta segunda-feira, 25. No total, 21 pessoas passaram pelo posto médico, sendo 16 passageiros e cinco comissários do voo JJ 8095 (Miami - São Paulo), de acordo com a companhia aérea.

A aeronave decolou de Miami às 12h11 com 154 passageiros a bordo, tendo enfrentado turbulência cerca de meia hora antes de se aproximar do aeroporto de Guarulhos. O pouso ocorreu às 19h35, quando se iniciou o atendimento às vítimas.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da TAM, após o atendimento em Cumbica, 13 dos feridos foram liberados e oito foram transferidos para hospitais: um para o Hospital Carlos Chagas, outro para o Hospital Maria Dirce, ambos em Guarulhos; quatro para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG); um para o Hospital Albert Einstein e outro para o Hospital Oswaldo Cruz. Três continuam internados, com diagnóstico de fraturas, no HGG, no Oswaldo Cruz e no Albert Einstein.

Já os números da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) não são os mesmos. Segundo a Infraero, o total de feridos não passou de 13, sendo que cinco passageiros foram atendidos e liberados após atendimento no posto médico em Cumbica e os outros oito distribuídos para os hospitais já citados.

Atualizada às 04h27 para acréscimo de informações