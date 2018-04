Passageiros da Linha 7-Rubi são beneficiados

Até agosto, os passageiros dessa linha tinham de dividir espaço com usuários da Linha 11-Coral na plataforma central da Estação da Luz. A Coral é a linha mais superlotada da CPTM e era comum ver cenas de empurra-empurra quando as composições dos dois ramais estavam fazendo embarque e desembarque.

Sem os trens do ABC, a CPTM decidiu dividir o fluxo de passageiros da Linha 7-Rubi. A plataforma 1, que antes era usada só pela Linha 10-Turquesa, a partir de agora atenderá a Linha 7-Rubi. Assim, o embarque será em uma plataforma e o desembarque, em outra.

O mesmo esquema de embarque e desembarque ocorre na Linha 10-Turquesa, na Estação Brás. Na Luz, as pessoas saíam e entravam nos trens para o ABC na mesma plataforma. No Brás, as duas operações ocorrem em plataformas diferentes, o que traz um pouco mais de conforto para os usuários. / B.R.