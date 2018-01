Passageiros aprovam controle de embarque, diz Metrô de SP

Usuários lotam Estação Sé no horário de pico, por volta das 18h, na terça-feira, segundo dia de operação

SÃO PAULO - Pesquisa realizada pelo Metrô de São Paulo com 355 usuários de diversas estações revela que 79% dos passageiros aprovaram o novo sistema de embarque na Estação Sé, na qual agentes controlam o embarque no horário de pico - das 17h30 às 19 horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A operação "Embarque Melhor" começou de forma desastrosa na segunda-feira na Linha 3-Vermelha, sentido Corinthians-Itaquera. Devido à chuva, a ação foi suspensa antes do horário previsto e a plataforma ficou lotada de usuários.

De acordo com a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, na terça-feira, a operação sofreu ajustes. Uma das medidas foi redistribuir os passageiros nas escadas rolantes para os primeiros vagões e as filas de espera foram excluídas, com isso o controle é feito na entrada das baias. Além disso, o número de passageiros por porta aumentou de 30 para 40.

A pesquisa feita com usuários nas estações Brás, Tatuapé, Penha, Carrão, Artur Alvim e Corinthians-Itaquera durante o período da operação apontou que metade dos entrevistados consideraram o embarque mais confortável. Para 19%, a operação piorou o embarque e 31% disseram que não causou nenhuma mudança.