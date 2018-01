Passageiro não paga passagem e esfaqueia cobrador em Jundiaí

SOROCABA - Depois de se negar a pagar a passagem, o passageiro Edson Gonçalves Siqueira, de 31 anos, agrediu a facadas um cobrador de ônibus no interior do Terminal Cecap, em Jundiaí, interior de São Paulo, no final da tarde desta quarta-feira, 30.

O rapaz, de 21 anos, levou três golpes no abdome e foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo, na mesma cidade. Na manhã desta quinta-feira, 1º, ele permanecia internado.

Siqueira desceu do ônibus pulando a catraca, e o cobrador foi atrás. Após rápida discussão, o passageiro sacou a faca e o golpeou. Revoltados, outros usuários do transporte coletivo partiram para cima do agressor.

Policiais militares que patrulhavam a via ao lado do terminal viram o tumulto e chegaram a tempo de salvar o homem do linchamento. Com ferimentos leves, Siqueira também foi levado ao hospital, antes de ser autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele está preso no centro de triagem da Polícia Civil em Campo Limpo Paulista, no interior.