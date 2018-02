Passageiro morre em colisão e motorista é indiciado por homicídio em SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um rapaz de aproximadamente 20 anos de idade, de prenome Rodrigo, morreu na madrugada desta terça-feira, 29, por volta da 1 hora, em um acidente de trânsito em Artur Alvim, zona leste da capital. Ele voltava com quatro amigos de um samba em São Miguel Paulista, também na zona leste, quando o motorista perdeu o controle do Fox cinza em uma curva fechada e derrubou o muro de uma residência.

Segundo o cabo Salviano, da 2ª Companhia do 39º Batalhão Metropolitano, o motorista André Luis da Silva admitiu que havia ingerido bebidas alcoólicas na festa e estava numa velocidade maior que a permitida no momento da colisão. Segundo o policial militar, o delegado do 65º Distrito Policial, de Artur Alvim, determinou o indiciamento de André Luis pelo crime de homicídio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Carlos Correia, 66 anos, morador da casa atingida, foi o primeiro a socorrer os rapazes e disse que o irmão de Rodrigo também estava no carro. "Tinha acabado de desligar a televisão para dormir quando ouvi o estrondo", disse. Os sobreviventes foram encaminhados aos hospitais Tatuapé, Ermelino Matarazzo, Itaquera e Vila Nhocuné.