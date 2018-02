Passageiro morre ao cair de navio em Santos

O acidente ocorreu quando o homem caiu de um andar para outro. Ninguém soube informar as condições da queda, se houve imprudência por parte do passageiro ou se ele passou mal e caiu de um andar para o outro.

Em nota, a operadora MSC informou que o passageiro foi declarado morto após exame feito pelo médico da embarcação. O navio chegou a ser retido em Ilha Grande, mas foi liberado logo em seguida. A companhia afirmou que está colaborando com as investigações e prestou solidariedade aos familiares do passageiro.

O MSC Fantasia é o maior navio de cruzeiros no Brasil para a temporada 2012/2013. Apesar de já estar operando na Europa desde 2008, é a primeira vez que vem ao País.

O navio foi "inaugurado" em Santos na semana passada, com a presença da apresentadora Xuxa, entre outros artistas.

Outra vítima. Foi a segunda ocorrência em navio nesta temporada. O primeiro ocorreu no domingo, com a queda do jovem Gabriel Campos Moura, de 23 anos, do 11.º andar do navio Imperatriz, da Pullmantur.

Segundo informou a operadora, o rapaz, procedente de Santa Bárbara d'Oeste, havia subido na grade de proteção do 11.º deque, um pavimento acima da piscina e do solário. Ele se desequilibrou e acabou caindo no 8.º andar da embarcação. Sofreu traumatismo craniano e continua internado, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí (SC).

O navio retornou a Santos na terça-feira, com o desembarque de 1.800 turistas. A Pullmantur atribuiu o acidente a uma fatalidade, descartando eventuais falhas nos equipamentos da embarcação.