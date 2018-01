Passageiro ganha código de barras para saber onde está ônibus em SP

SÃO PAULO - Quem tem celular capaz de baixar aplicativos já pode começar a fazer uso de um serviço que facilita os deslocamentos por ônibus na capital paulista. Na manhã desta terça-feira, 24, o secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, entregou o primeiro abrigo de coletivos com um adesivo do chamado código QR, uma espécie de código de barras, para onde a câmera do telefone deve ser mirada. A partir daí, o aparelho processo os dados e é redirecionado para o site da São Paulo Transporte (SPTrans) e pode ver o itinerário e a localização em tempo real dos ônibus de todas as linhas que passam por ali.

Por enquanto, esse código, sigla em inglês para "quick response" (ou resposta rápida), está espalhado em abrigos de ônibus de somente algumas regiões da cidade, entre as quais as Avenidas Paulista e 23 de Maio e certos pontos de Itaquera, na zona leste.

"Um detalhe: se tem alteração, por exemplo, mudança de linha, você não precisa colar de novo esse código. Ela altera automaticamente, pela central", afirmou Tatto durante entrevista ao lado do abrigo situado na altura do número 200 da Paulista. Ainda segundo ele, a Prefeitura começará a trabalhar em uma versão em inglês para o serviço, pensando nos turistas. Os usuários são sempre redirecionados para o site Olho Vivo.

O código QR está sendo afixado nos adesivos colados nos abrigos de ônibus que indicam o número, o nome e os dias em que circulam as linhas que os atendem. Para fazer uso do serviço, é preciso baixar um aplicativo gratuito. A SPTrans informa que o programa é compatível com os sistemas Android e iPhone.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Questionado sobre a dificuldade de quem não tem celulares com capacidade de baixar aplicativos de saber onde está o ônibus, Tatto disse que "com o tempo" a nova "tecnologia tem uma capacidade de ampliar o uso cada vez mais".

O dirigente não deu prazo sobre quando o código estará disponível em todos os abrigos e totens de ônibus da capital paulista. De acordo com ele, os próximos devem ser instalados nos abrigos novos, conforme forem sendo colocados pela concessionária Otima, que promete trocar 6,5 mil coberturas de ônibus na cidade até o fim de 2015.

Tatto também disse que a nova ferramenta não fará com que sejam extintos os painéis que exigem informações em tempo real das linhas de ônibus nos corredores exclusivos, como o da Rebouças. "Nós estamos, inclusive, estudando aperfeiçoar isso, porque estava muito degradada a informação ao usuário. Nós vamos manter (os painéis) e aperfeiçoar, porque nem todos têm o celular ou este recurso."

A Prefeitura também vem estudando outras tecnologias para tornar mais prática a vida dos passageiros de ônibus. Aplicativos que mostram o tempo médio de espera para determinado ônibus em um ponto específico e outro para determinar a lotação de um veículo já estão sendo avaliados pela SPTrans, informou Tatto.