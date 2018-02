Passageiro é preso com droga na rodovia Castello Branco em Barueri (SP)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cerca de 1,5 quilo de cocaína foi apreendido, por volta das 23 horas de sexta-feira, 5, na bagagem de um jovem de 19 anos, passageiro de um ônibus da Viação Prata que havia saído do Terminal Rodoviário da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e seguia para a cidade de Tupi Paulista, interior do estado.

Após uma denúncia anônima, policiais rodoviários estaduais pararam o coletivo em frente à base localizada no quilômetro 25 da rodovia Castello Branco, em Barueri, na Grande São Paulo. Toda a bagagem foi revistada e a droga, encontrada no bagageiro inferior do ônibus.

Ao identificarem o rapaz de 19 anos como sendo o dono da cocaína, o rapaz foi detido e encaminhado para a 1ª delegacia da cidade.