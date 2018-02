Passageiro é atingido no metrô por tiro acidental de PM

O boletim de ocorrência revela que o policial derrubou um pacote de balas deixado em seu colo por um vendedor ambulante, logo depois de ter entrado no trem. Após esse incidente, que chamou a atenção de todos, ele teria encarado outros usuários que estavam entrando na composição. Uma dessas pessoas começou a discutir com o agente.

Nesse momento, o policial sacou uma arma que estava em sua cintura. Alguns passageiros tentaram tirar a pistola de sua mão, "puxando-a de um lado para o outro". A composição estava se aproximando da Estação Luz, onde o PM foi preso em flagrante. Segundo a polícia, durante a confusão, o rosto dele foi ferido. Por isso, o policial teve de ser levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, na Santa Cecília, região central.

O entregador que recebeu o tiro de raspão só se identificou a funcionários do Metrô na Estação Jabaquara. Ele também foi encaminhado a um pronto-socorro. O vagão e arma passaram por perícia. O PM e a vítima do disparo se submeteram a exames residuográficos e de corpo de delito. A ocorrência foi registrada na Delegacia do Metropolitano (Delpom), localizada na Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste, como disparo de arma de fogo e lesão corporal.

O policial foi levado para o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte, onde ainda permanecia preso no início da noite de ontem. O Metrô informou que, apesar do tumulto na região da Luz, o trem continuou prestando serviços até a Estação Jabaquara, onde foi recolhido para que o vagão pudesse ser periciado. Não houve transtornos à operação, informou a empresa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ocorrências. O número de lesões corporais dolosas (com intenção) no Metrô e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) cresceu nos quatro primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 112 casos em 2012, ante 98 no primeiro quadrimestre de 2011. Já as ocorrências culposas (sem intenção) subiram de 29 para 32.