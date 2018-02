Passageiro desmaia após agressão de seguranças da CPTM

(Atualizado às 20h06)

SÃO PAULO - Imagens gravadas por telefone celular e publicadas no Twitter e no Facebook na tarde desta quarta-feira, 30, mostram uma briga entre seguranças da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e passageiros da empresa. Em um dos vídeos, é possível ver agentes dando golpes de cassetetes em pessoas dentro de um vagão de trem, até que uma das pessoas é retirada do vagão, bate a cabeça e aparenta ficar desmaiado. Outros passageiros tentam acalmar os seguranças, até que o vídeo se encerra.

No outro vídeo, o mesmo rapaz fica quatro minutos desacordado sobre uma poça de sangue. "Moço, é melhor você parar de filmar, porque eles estão agredindo todo mundo", diz uma voz feminina para o rapaz que fazia as imagens. Neste mesmo vídeo, um homem é visto em pé, ao lado do desmaiado, quando dois policiais militares o puxam para o chão e o imobilizam. Com cassetetes na mão e pisando sobre ele, um dos policiais grita: "E agora, ladrão? E agora, ladrão?" O rapaz mostra a palma das mãos para o policial, em um sinal de que não oferecia resistência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este vídeo termina quando uma mão se aproxima do celular. É possível ouvir "Vai, vai, vai, rapa fora. Pra fora da estação", mas não dá para ver se a ação foi feita por seguranças da CPTM ou por policiais.

A confusão aconteceu na Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André, da Linha 10-Turquesa. As imagens mostram que a estação ficou paralisada, com o trem parado na plataforma. Parte dos passageiros ficou parada nas escadas de acesso à plataforma, impedidos de acessar o trem. Outra parte ficou dentro da composição, impedidos de sair.

Segundo a CPTM, o fato ocorreu no último domingo, dia 27, por volta das 18h30. A empresa sustenta que um grupo de dez jovens tentou embarcar no trem sem pagar passagem, por isso houve a confusão. "Ao ser orientado pelos vigilantes para retornar e pagar normalmente a passagem no bloqueio, teve início um conflito com agressão física entre o grupo e os vigilantes", diz a empresa, em nota.

Políciais militares que atuam em uma base instalada na saída da Estação foram chamados para dar apoio aos agentes. "Parte do grupo abandonou o local e cinco foram detidos pela PM e levados ao 1º Distrito Policial de Santo André, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência. Um dos jovens envolvidos na ocorrência foi levado ao Pronto Socorro de Santo André e dispensado logo após o atendimento médico", diz o texto.

"A CPTM está colaborando com as investigações. Imagens gravadas pelo sistema de monitoramento da estação serão encaminhadas as autoridades competentes para auxiliar na elucidação dos fatos. A Companhia também está apurando os fatos dessa ocorrência e todos os agentes presentes serão ouvidos. Caso seja verificado o não cumprimento dos procedimentos internos serão tomadas medidas administrativas cabíveis", termina a nota da empresa.

Segundo informações do boletim de ocorrência sobre o caso, a confusão começou ainda na catraca da estação. Os seguranças declararam à Polícia Civil que notaram a tentativa de parte do grupo de embarcar sem pagamento da passagem, segurando a catraca para que mais de uma pessoa passasse, e impediram a ação.

Já três dos detidos, negaram à polícia que entraram na estação sem comprar bilhete.