Passageiro cai em linha do Metrô de SP após passar mal

SÃO PAULO - Um usuário do Metrô de São Paulo passou mal, às 18h45 de quarta-feira, 21, na plataforma da estação Brás, sentido Palmeiras-Barra Funda, e caiu na via. De acordo com a assessoria do Metrô, ele foi socorrido por uma equipe da empresa e levado para um pronto-socorro da região, sem ter sofrido ferimentos graves. Durante o resgate, a energia da linha foi cortada e a operação paralisada por 5 minutos.

Também na noite de quarta, 21, um homem, de 44 anos, abaixou-se para pegar seu celular que havia caído no chão da plataforma da estação Paraíso, da Linha 1-Azul, e foi pego pelo trem que ia no sentido Tucuruvi, segundo a assessoria do Metrô. Ele recebeu os primeiros socorros de funcionários da companhia e em seguida foi encaminhado ao Pronto Socorro Vergueiro, na zona sul de São Paulo. O homem não sofreu ferimentos graves.