Passageiro aprova Linha 4 aos domingos Dezessete meses após a inauguração do primeiro trecho da Linha 4-Amarela do Metrô, as seis estações em funcionamento finalmente passaram a operar aos domingos, das 4h40 à meia-noite. Com isso, o primeiro trecho do ramal, aberto com quatro anos de atraso, começa a funcionar todos os dias em horário integral. Não houve relatos de falhas no sistema ontem.