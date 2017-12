Passageira morre após passar mal em voo da TAM

Atualizada às 15h47

Um avião da TAM Linhas Aéreas, que seguia de Brasília (DF) para São Paulo (SP), fez um pouso de emergência na noite desta quarta-feira, 26, no Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (SP), para atender uma passageira de 41 anos que estava passando mal.

O piloto avisou o aeroporto e, segundo o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU ficaram de prontidão aguardando para prestar os primeiros atendimentos. Ainda antes de ser socorrida, a passageira sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Ela foi levada até a Santa Casa de Ribeirão aonde já chegou sem vida, mas ainda assim os médicos teriam tentado por 45 minutos reanimá-la com os procedimentos de ressuscitação.

O Daesp confirmou que houve o pedido do piloto de pousar em Ribeirão devido a uma emergência médica. O corpo foi mandado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para em seguida ser liberado para familiares da passageira que residia no estado do Pará.