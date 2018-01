Passageira é presa com 52 kg de drogas Uma brasileira que vinha da Europa foi presa no Aeroporto de Guarulhos com 52 kg de drogas, em 7 de setembro. Foi a maior apreensão já feita pela Equipe de Bagagem Acompanhada da Alfândega de Guarulhos com um único passageiro. A mulher foi flagrada com 400 tabletes de haxixe, com peso de 43,2 kg, e 9,5 kg de skank, espécie de maconha potencializada. A droga está avaliada em R$ 500 mil.