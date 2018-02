Passa a valer multa de R$ 100 mil para companhia de gás por explosão de bueiro O juiz da 4.ª Vara Empresarial, Mauro Pereira Martins, homologou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre o Ministério Público do Estado (MP-RJ) e a Companhia Distribuidora de Gás do Rio (CEG), que prevê multa de R$ 100 mil para cada explosão de bueiro na cidade. Acordo semelhante já havia sido firmado pelo MP-RJ, e homologado pelo juiz, com a concessionária de energia elétrica Light.