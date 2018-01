Partes de corpo são encontradas dentro de carrinho de mão em Guarulhos

Partes do corpo de um homem, decepado e sem os antebraços, foram encontradas em Guarulhos na madrugada deste sábado, 15. Enrolados em sacos plásticos, o tronco e a cabeça da vítima foram abandonas em um carrinho de mão por três suspeitos, segundo a Polícia Militar. Até as 22h, ninguém havia sido preso pelo crime.

Segundo a PM, os suspeitos fugiram quando perceberam a aproximação de uma viatura da corporação na rua Lázaro de Almeida Campos, por volta das 4h30, no bairro do Taboão. Os policiais desceram do carro e perseguiram os suspeitos, mas não conseguiram alcançá-los.

A vítima é Kleber de Rísio Barbosa, de 37 anos, morador do Parque Mikail, vizinho à região onde o corpo foi encontrado. No boletim de ocorrência, não havia informação sobre sua profissão e a maneira como foi identificado. Nenhum depoimento havia sido colhido.

Segundo a polícia, o caso deve ser encaminhado À Delegacia de Homicídios de Guarulhos.