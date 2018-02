Parte dos servidores públicos de Osasco está em greve

SÃO PAULO - Cerca de 200 servidores públicos realizam na manhã desta segunda-feira, 6, um protesto em frente a Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, reivindicando aumento salarial. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, os trabalhadores dos setores de educação e saúde entraram em greve hoje.

Às 10h30, os manifestantes estavam em frente da Prefeitura, na Avenida Bussocaba, no centro da cidade, com um carro de som. A Polícia Militar acompanha o protesto desde as 9 horas. Segundo a corporação, o ato é pacífico. Procurada, a Prefeitura disse que apura o número de funcionários que aderiram à greve.

O Sindicato dos Servidores da Saúde Pública do Município de Osasco (Sinsso) pede reajuste de 20%, pagamento integral do vale-transporte, entre outros benefícios. Na saúde, a greve foi decretada no sábado, 4, e atinge principalmente o Hospital Central Antônio Giglio, a Maternidade Amador Aguiar, a UPA do Pestana e a UBS de Piratininga.