Parte dos réus será julgada em 28 de janeiro A 2ª Vara do Júri marcou para 28 de janeiro de 2013 o julgamento de parte dos réus acusados do massacre na Casa de Detenção do Carandiru. A decisão do juiz José Augusto Nardy Marzagão ocorre às vésperas de o caso completar 20 anos. Nesta data vai a júri apenas a tropa do capitão Ronaldo Ribeiro dos Santos, que atuou no 2º pavimento, comandando 26 homens. Eles são acusados de matar 15 presos. O julgamento vai ser realizado por etapas, de acordo com os pavimentos onde morreram os detentos. O prédio tinha 5 andares e cada tropa atuou em um.