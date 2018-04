SÃO PAULO - Duas placas de gesso do teto da praça de alimentação do Shopping Pátio Limeira, no interior de São Paulo, caíram no final da tarde de sábado, 7.

Chovia forte no momento do acidente e o acúmulo de água sobre a laje causou apenas estragos materiais. Ninguém se feriu.

O local foi interditado momentaneamente para a realização dos reparos necessários.