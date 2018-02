Parte de teto de restaurante desaba no centro de SP

SÃO PAULO - Parte do teto de um restaurante desabou no início da tarde desta segunda-feira, 18, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, no centro de São Paulo. O empreendimento fica no número 355 da avenida. Ninguém ficou ferido e a Defesa Civil foi acionada para apurar as causas da queda.

O desabamento aconteceu por volta das 13h40 e equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou duas faixas da avenida, no sentido centro, para a retirada dos entulhos e avaliação técnica.