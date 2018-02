Parte de quadrilha morre em Guarulhos

Dois, de três ladrões de carro baleados, morreram por volta da 1 hora desta madrugada de sábado, 20. Eles trocaram tiros com policiais militares na Avenida Marginal do rio Baquirivu, no Parque Cecap, em Guarulhos.

No total eram quatro criminosos em Honda Civic cinza que renderam um motorista e dele levaram um Ford EcoSport preto na Avenida Otávio Braga de Mesquita, Vila Flórida. Dois deles entraram no Ford, mas quando cruzaram com uma viatura da PM na avenida Marginal, trocaram tiros com a polícia. Baleados, os dois morreram após terem sido levados para o Hospital Geral de Guarulhos.

O segundo tiroteio ocorreu três quilômetros depois na mesma Avenida entre os sobreviventes da quadrilha e outra equipe da PM. Um dos ladrões foi baleado e continua internado; o segundo acabou preso. O caso foi encaminhado ao 7º Distrito Policial da cidade.