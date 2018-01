Parte de quadrilha de ladrões de motos é presa em Guarulhos

Quatro integrantes de uma quadrilha de roubo de motos foram detidos, na madrugada desta sexta-feira, 10, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após renderem um policial militar do 44º Batalhão, do qual levaram uma moto. Em três motos os criminosos abordaram o policial, que estava à paisana, no bairro Cecap. PMs da região foram acionados pela vítima e começaram a perseguir a quadrilha, que se separou.

Na esquina da Rua Doutor Washington Luís com a Rua José Bernardo de Medeiros, região central da cidade, próximo ao km 223 da Via Dutra, dois dos assaltantes colidiram uma moto Falcon, também roubada, contra um Kadett e acabaram presos. Outros dois membros do grupo foram localizados minutos depois, em outra moto, por outra equipe de policiais na Vila Galvão. O caso foi encaminhado ao 01º Distrito Policial de Guarulhos.