Parte de Pinheiros fica sem luz no início da noite

A Rua Pedroso de Morais, em Pinheiros, zona oeste da capital, ficou sem luz no início da noite desta quarta-feira, 12 em dois pontos.

Na altura do número 2000, segundo informou a Eletropaulo, a pane começou às 19h e técnicos pretendiam normalizar o sistema até as 21h. O problema não estaria relacionado com a chuva que atingiu a cidade durante a tarde.

Às 18h45, moradores da altura do número 1000 também ficaram sem energia a partir das 18h, por causa de uma manutenção da rede. Conforme informou a empresa, o problema local foi resolvido às 18h57.