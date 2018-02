Parte de mosteiro em Itatinga vira hospedaria

ITATINGA

Parte de mosteiro vira hospedaria

A clausura da Abadia de Nossa Senhora da Assunção, de uso restrito dos monges cistercienses, já pode ser visitada por pessoas de fora. A administração do mosteiro, de tradição beneditina, decidiu transformar parte das instalações em hospedaria. Por ser um mosteiro masculino, o acesso à clausura é vedado às mulheres. Os hóspedes homens podem acompanhar os monges nas orações e nas refeições. O mosteiro não fixa valor para a diária, mas aceita contribuições. Informações pelo telefone (14) 3848-1102.

BOFETE

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rota das Três Pedras será opção turística

O Consórcio Turístico Polo Cuesta, que reúne dez municípios do Médio Tietê, prepara o lançamento em janeiro de roteiro turístico por uma região ainda pouco conhecida do interior. A Rota das Três Pedras vai mostrar as formações geológicas de Bofete, como o Gigante Deitado, o Morro do Bufê e o conjunto de rochas que dá nome ao circuito. Os morros lembram um gigante adormecido - as três pedras formam os pés. A região é típica da Cuesta de Botucatu, um desnível de até mil metros que vai do sudoeste à região central do Estado. Há paredões com cachoeiras para a prática de rapel.

SOROCABA

Conjunto cultural resgata história têxtil

A área que abrigou a Fábrica Santa Maria, primeira estamparia de tecidos de Sorocaba, fundada em 1882, vai abrigar um conjunto cultural para resgatar a história do ciclo têxtil paulista. O espaço vai abrigar o Museu de Máquinas Têxteis e o Museu dos Tecelões.

PIRACICABA

Plano de revitalização é exibido em seminário

O projeto Beira-Rio, conjunto de intervenções no trecho urbano do Rio Piracicaba, concluído em agosto, será apresentado como modelo da revitalização de rios urbanos no 2.º Seminário Internacional de Sustentabilidade Ambiental Urbana, sexta-feira, em Curitiba. Iniciado em 2005, o projeto revitalizou a Rua do Porto, na margem esquerda do rio.

2 PERGUNTAS PARA...

Marco Pellegrini, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência

1. O que é o programa Praia Acessível?

Há cadeiras de rodas anfíbias e passarelas para que pessoas com deficiência possam se banhar. O programa está ativo no litoral. Em janeiro, foi estendido às praias dos lagos e represas no interior.

2.Mais cidades podem ser incluídas?

Já foram beneficiadas 11 no interior. Prefeituras devem telefonar para a secretaria, no (11) 5212-3700.