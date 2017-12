Parte de casarão em reforma desaba no Rio Um casarão que estava sendo reformado em São Cristóvão, na zona norte do Rio, desabou parcialmente ontem à tarde. Nove operários estavam no local, mas ninguém se feriu. Para a Defesa Civil, a provável causa do desabamento é uma falha técnica da reforma. Anteontem, outro desabamento ocorreu no Rio, em Bonsucesso, também na zona norte: um galpão caiu e um operário se feriu sem gravidade.