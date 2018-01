Parte da zona oeste de SP fica sem energia elétrica

Parte da zona oeste da capital ficou sem energia elétrica no início da noite desta quinta-feira, 20, por causa de uma falha. Segundo a Eletropaulo, alguns trechos da Avenida Faria Lima e dos bairros de Alto de Pinheiros, Pinheiros, Jardins, Sumaré, Perdizes e Pompeia tiveram o fornecimento interrompido por conta do desligamento automático, ativado por um sistema de prevenção, de duas subestações de energia, uma no Butantã e outra no Sumaré.

A subestação do Butantã foi desligada às 19h12 e religada às 19h20. Com isso, a energia foi restabelecida na Faria Lima, Pinheiros e Jardins. Já a subestação de Sumaré permaneceu desligada até as 20h24. Alguns trechos dos bairros de Sumaré, alto de Pinheiros, Perdizes e Pompeia ainda estão sem luz, mas a energia deve ser restabelecida ainda nesta noite.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualizada às 21h45 para acréscimo de informações.