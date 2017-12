Parte da zona leste de SP fica sem água hoje

A instalação de um macromedidor, utilizado para medir volumes de água, provocará a suspensão do abastecimento para parte da zona leste da capital paulista, entre 8 e 22 horas desta quinta-feira, 22. Cerca de 100 mil moradores devem ser afetados nos bairros Jardim Fernandes, Jardim Itapema, Jardim Ipanema, Vila Matilde, Jardim Santa Maria, Cidade Líder, Jardim Eliane, Jardim Maringá, Vila Eutália, Vila Dalila, Vila Talarico e Jardim São João. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que o objetivo da instalação é acompanhar o volume de água distribuída no setor de abastecimento Vila Formosa. O serviço será efetuado no cruzamento da Rua Luís Filipe Alberti com a Avenida Itaquera, no Jardim Maringá. A previsão é que o reabastecimento seja retomado após o término da obra e totalmente normalizado até as 6 horas de sexta, 23. Durante a suspensão do fornecimento, os casos de emergência deverão ser comunicados à Central de Atendimento - 195, que funciona 24 horas e cuja ligação é gratuita.