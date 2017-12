Parte da rede de ônibus da madrugada vai fazer trajeto do Metrô

SÃO PAULO - Parte da rede madrugadora de ônibus que passa a valer no próximo dia 28 na capital paulista fará o mesmo trajeto que as cinco linhas do Metrô, que fecha à meia-noite e só reabre às 4h40. Segundo a SPTrans, sete itinerários atenderão toda a extensão da atual rede metroviária.

No caso da Linha 1-Azul, seu trecho norte, será atendido pela linha N201/11, que irá do Tucuruvi, na zona norte, até o Terminal Parque D. Pedro II, no centro. Para seguir até o Jabaquara, na zona sul, o passageiro terá que pegar nesse mesmo terminal a linha N604/11.

Já a Linha 3-Vermelha, a mais superlotada do sistema, contará com as linhas A linha N106/11 (entre a Barra Funda, na zona oeste, e o Terminal Parque D. Pedro II) e N308/11 (entre o centro e Itaquera, na zona leste).

Uma das linhas do Metrô mais usadas por boêmios, a 2-Verde, será beneficiada pelo trajeto do ônibus N506/11, entre as Estações Vila Madalena e Sacomã. De lá até a Vila Prudente, o usuário terá que usar uma linha local saindo do Terminal Sacomã.

O traçado da Linha 4-Amarela do Metrô contará com um ônibus fazendo o percurso do Butantã, na zona oeste, ao centro. A linha será denominada N801/11. Por fim, a Linha 5-Lilás, na zona sul, ganhará atendimento da linha de ônibus N731/11. De todas as linhas que atenderão o trajeto do Metrô, essa é a única que terá intervalo de 30 minutos entre os ônibus, pois será local - as outras terão espera de no máximo 15 minutos.