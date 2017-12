Parte da cidade São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO - As subprefeituras de Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Mateus, Guaianazes e Itaquera entraram em estado de atenção para alagamentos no final da tarde desta terça-feira, 21. As pancadas de chuva na capital paulista e na região Metropolitana de São Paulo foram causadas pelo calor e pela entrada de uma brisa marítima, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências.

Apesar das chuvas, até as 19h05, o CGE não registrava pontos de alagamento.

Previsão. A semana deve ser quente e abafada na cidade de São Paulo, com temperaturas superiores a 30ºC. Durante as tardes, ocorrem pancadas de chuva com potencial para a formação de alagamentos. Na quarta-feira, 22, a previsão é de sol com poucas nuvens desde o amanhecer. A máxima chega aos 33ºC. A partir da tarde, são esperadas chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo.