Parte da cidade de SP entra em estado de atenção para enchentes

SÃO PAULO - Parte da capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quarta-feira, 26. As zonas oeste, sul, sudeste e a Marginal do Pinheiros estão em alerta para a ocorrência de enchentes, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A chuva é forte nos bairros que compreendem as subprefeituras do Butantã, Pinheiros, Campo Limpo e Santo Amaro. Também chove na Vila Mariana. Segundo o CGE, a tendência é que as chuvas se desloquem para o ABC paulista, mas ainda devem atingir outros bairros da capital.

Previsão. Nesta quinta-feira, 27, o dia deve ficar nublado, mas as chuvas diminuirão ao longo do dia. A previsão é de mínima de 19ºC e máxima de 24ºC.

Reservatórios. A chuva intensa desta terça-feira, 25, e da madrugada desta quarta-feira, 26, ajudou São Paulo a superar a média histórica de precipitação em novembro, que é de 128,4 milímetros. No total, choveu 35 milímetros (30% do esperado para o mês) na capital paulista, alcançando um acumulado de 132,2 milímetros, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O temporal ajudou a recuperar parcialmente os níveis das principais barragens que abastecem a capital. A Represa do Guarapiranga foi a maior beneficiada, com 69,6 milímetros de chuva e um aumento de 1,5 ponto porcentual no nível, que passou de 31,9% para 33,4%.