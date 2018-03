Parte da cidade de SP entra em estado de atenção para alagamentos

Parte da capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta segunda-feira, 17. As zonas sul, sudeste, leste e a Marginal do Pinheiros, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência são as áreas mais afetadas.

De acordo com o CGE, as primeiras pancadas de chuva isolada foram detectadas no extremo sul da capital, na região de Parelheiros e Engenheiro Marsilac, e também na zona leste, na região da Penha e Ermelino Matarazzo.

Nas próximas horas, de acordo com o CGE, a chuva pode atingir outras regiões. Segundo o monitoramento, não há pontos de alagamentos na cidade.

Previsão. Nesta semana, as altas temperaturas devem continuar durante as tardes na capital paulista. Pancadas de chuva voltam a ocorrer entre a tarde e o início da noite.