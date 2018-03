Parte da cidade de SP entra em atenção para alagamentos

Parte da capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta segunda-feira, 31, por causa das fortes chuvas que atingem algumas regiões da cidade.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), entraram em estado de atenção as marginais do Tietê e do Pinheiros, a região central da cidade, a zona leste e os distritos de Casa Verde, Freguesia do Ó, Santana e Vila Maria, na zona norte. Nas redes, internautas também relataram queda de granizo.

Segundo o CGE, as chuvas são formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima. As precipitações começaram de forma fraca e moderada na zona sul e se deslocaram para as zonas leste e norte com intensidade moderada e forte.

A previsão é de mais chuvas em novos pontos da cidade nas próximas horas, de forma rápida. De acordo com o CGE, a temperatura média da tarde é de 25ºC. o CGE não registrava pontos de alagamentos até as 17 horas desta segunda.