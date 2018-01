Parte da capital paulista entra em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO - Parte da capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos na noite desta sexta-feira, 11. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, as zonas norte, oeste, o centro e as marginais do Pinheiros e do Tietê são as regiões mais afetadas.

Segundo o CGE, as áreas de instabilidade na região oeste da capital paulista já atuam em outras partes da cidade de São Paulo. As imagens de radar meteorológico mostram chuva forte nos bairros de Anhanguera, Perus, Jaraguá, Parque São Domingos e Pirituba, todos na zona norte.

Já na zona oeste, a precipitação é intensa nos bairros Jaguará, Vila Leopoldina e Lapa.

As chuvas que atingiram o extremo sul da capital se deslocaram nesta noite para São Bernardo do Campo, Diadema e Santo André, segundo o CGE.

A previsão é de mais chuvas nas próximas horas com rajadas de vento e queda de granizo.

Fim de semana. Os paulistanos, que passaram calor nos últimos dias, terão um fim de semana de chuva e temperaturas mais amenas. A previsão é de instabilidade em toda a região Sudeste do País.

De acordo com o Climatempo, as temperaturas caem e só voltam a subir na segunda-feira, 14. Na capital paulista, a máxima prevista é de 19ºC para todo o fim de semana. A mínima chega a 17ºC no sábado e 15ºC no domingo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante os dois dias na capital. Depois de muita nebulosidade, o sol aparece na Grande São Paulo na terça-feira do feriado.