Chuva em SP faz córrego transbordar e fecha Congonhas

SÃO PAULO - A chuva que atingiu a capital paulista e a região metropolitana de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 9, causou o transbordamento de um córrego, afetou o trânsito e o tráfego aéreo no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), parte da capital entrou em estado de atenção para alagamentos e a região do Ipiranga ficou em alerta.

As regiões Oeste, Sul e Sudeste, a Marginal do Pinheiros e a Subprefeitura de Vila Prudente, na zona leste, entraram em estado de atenção no final da tarde. O Córrego Ipiranga transbordou, na altura da Praça Leonor Kaupa, colocando a região em alerta e provocando alagamentos em vias próximas ao extravasamento.

Segundo o CGE, as chuvas que atingiram a capital foram formadas pela entrada da brisa marítima associada ao forte calor. O Aeroporto de Congonhas chegou a ser fechado no final da tarde para pousos e decolagens por causa do mau tempo - as rajadas de vento atingiram velocidade de 101,8 km/h na região. Uma árvore ainda caiu sobre um ônibus na área de embarque do aeroporto.

Imagens de radar meteorológico mostravam chuva forte nos bairros do Ipiranga, Sacomã e Cursino, na região Sudeste da capital, por volta das 18 horas. Na Grande São Paulo, também chovia forte em São Bernardo do Campo e Santo André. Em Mauá, as chuvas foram moderadas. Por causa do temporal, o trânsito na capital paulista ficou acima da média, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 19 horas, eram registrados 196 quilômetros de congestionamento na cidade.

Previsão. A quinta-feira começa com céu encoberto de nuvens, mas pode chover forte no final da tarde. O CGE alerta para a possibilidade de novo temporal, com risco de alagamentos.