Capital paulista entra em atenção para alagamentos

Toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos nesta quarta-feira, 26, por causa das fortes chuvas que atingem a cidade. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o temporal tem origem no calor durante o dia. A temperatura máxima na capital foi de 31ºC, segundo a Climatempo.

O CGE não registrava, no entanto, pontos de alagamento às 22 horas desta quarta. Há possibilidade de queda de granizo nas regiões de Santana, Vila Maria/Guilherme, Lapa e Pinheiros.

Nuvens de chuva também se espalham, na noite desta quarta-feira, pela Grande São Paulo. Segundo a Climatempo, as rajadas de vento podem alcançar velocidade entre 60km/h e 80km/h.

Ainda de acordo com a Climatempo, em Piracicaba, interior de São Paulo, os ventos alcançaram velocidade de 80km/h. Em Ibitinga, também no interior, foram registrados 40 mm de chuva em apenas duas horas. Os temporais devem ocorrer durante toda a madrugada no interior do Estado, no litoral e na região metropolitana.

Próximos dias. Uma nova frente fria chega a São Paulo nesta quinta e o ar frio de origem polar deve derrubar as temperaturas a partir de sexta-feira, 29. A quinta deve amanhecer com chuva isolada e temperatura na faixa de 18ºC. Durante a tarde, há possibilidade de novas pancadas.