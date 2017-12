Chuva faz córrego transbordar e complica o trânsito na capital

SÃO PAULO - Um córrego transbordou na noite desta quinta-feira, 10, durante as chuvas que atingem a capital paulista. Toda a cidade estava em atenção para alagamentos por volta das 22h e a Subprefeitura de Campo Limpo estava em alerta, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No final da noite, as chuvas atingiam toda a cidade, mas eram mais intensas na região do Butantã e Campo Limpo, onde o Córrego Morro do S transbordou, na altura da Avenida Carlos Caldeira Filho com a Rua Tulio Mugnaini e com a Rua Joaquim Nunes Teixeira. Na região, era registrado um ponto de alagamento intransitável na Avenida Ellis Maas.

As chuvas também complicaram o trânsito na capital, que registrou congestionamento acima da média no final da tarde e início da noite, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Previsão. A sexta-feira deve começar com nebulosidade e chuvas. A previsão é de mínima de 20ºC e máxima de 29ºC. No final da tarde, podem ocorrer novas pancadas, segundo o CGE.