Córregos transbordam por causa das chuvas em São Paulo

A chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 17, causou o transbordamento de três córregos e fez a capital voltar a bater o recorde de trânsito do ano, com 263 quilômetros congestionados às 18h30 (dois km a mais que a marca anterior, registrada na segunda-feira). Três pessoas foram socorridas pelos bombeiros de dentro de um córrego - uma estava em estado grave às 19h30.

Parte da cidade entrou em estado de atenção para alagamentos por volta das 16 horas e três subprefeituras - Ipiranga, Cidade Ademar e Itaquera - entraram em alerta, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Os córregos Ipiranga e Zavuvús, nas subprefeituras de Ipiranga e Cidade Ademar extravasaram por volta das 17 horas. O Rio Verde, em Itaquera, transbordou cerca de 50 minutos depois. As regiões oeste, sudeste, leste, sul e a Marginal do Pinheiros entraram em atenção. A cidade teve seis pontos de alagamento - todos nas zonas sul e leste.

Pouco antes das 18 horas, o Corpo de Bombeiros resgatou um casal e uma criança de dentro de um córrego em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, após o carro em que eles estavam cair na água. A mulher, ainda não identificada, foi reanimada pelos bombeiros no local. Ela, em estado grave, e as outras duas pessoas, sem estado de saúde divulgado, foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Regional da cidade.

Segundo o CGE, choveu forte na zona leste, nos bairros de Vila Prudente, São Lucas, Sapopemba, São Mateus, São Rafael, Iguatemi, Cidade Tiradentes, José Bonifácio, Itaquera e Parque do Carmo. A precipitação também foi intensa nos bairros de Pedreira, Cidade Ademar e Campo Grande, na zona sul, e nos bairros Ipiranga, Jabaquara, Saúde, Moema e Sacomã, na região sudeste.

Transporte. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, fechou para pousos das 16h41 às 17h04, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). As decolagens eram feitas a critério dos pilotos. O CGE informou que às 16h44 os ventos no local alcançaram 63 quilômetros por hora, suficientes para derrubar árvores.

Por causa de alagamento na via, a circulação de trens foi interrompida por volta das 17h entre as Estações Guaianses e Poá da Linha 11-Coral da CPTM. Já no Metrô, os trens da Linha 5-Lilás estavam circulando com velocidade reduzida entre as estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro às 17h30.